Пожалуйста дайте определение.Что такое лекарственные растения???
Биология
Пожалуйста дайте определение.Что такое лекарственные растения???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее лёгкое определение можно придумать самому. А так лови) Лекарственные растения-обширная группа растений, органы или части которых являются сырьем для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.
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