Пожалуйста дайте определение.Что такое лекарственные растения???

Гость: Гость:

Наиболее лёгкое определение можно придумать самому. А так лови) Лекарственные растения-обширная группа растений, органы или части которых являются сырьем для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.