У Юли было 50 рублей. Мама дала ей еще 90 рублей. Сколько блокнотов по 70 рублей Юля мо??ет купить?
Математика
У Юли было 50 рублей. Мама дала ей еще 90 рублей. Сколько блокнотов по 70 рублей Юля мо??ет купить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два блокнота. 50+70=140. 1 блокнот = 70. 2 блокнота = 140.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте схемы к предложениям :1 ДОМ БЫЛ УКРАШЕН СИНИМИ И ЗЕЛЁНЫМИ ШАРАМИ 2 МОРЕ Б??ЛО ТИХОЕ И СПОКОЙНОЕ 3 ПОГОДА БЫЛА ХОРОШАЯ И СОЛНЕЧНАЯ 4 ШУМЕЛ...
Математика
Математика
Школа закупает книги по цене 50 руб. за штуку при покупке больше 10 штук магазин дает скидку 10 коп. сколько можно купить на 1000 руб.