У Юли было 50 рублей. Мама дала ей еще 90 рублей. Сколько блокнотов по 70 рублей Юля мо??ет купить?

Математика

У Юли было 50 рублей. Мама дала ей еще 90 рублей. Сколько блокнотов по 70 рублей Юля мо??ет купить?

Автор: Гость