Реформы в образовании после отмены крепостного права

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К середине XIX в. предпосылки, обусловившие крах крепостнической системы созрели окончательно. Прежде всего она изжила себя экономически. Помещичье хозяйство, основанное на труде крепостных крестьян, всё больше приходило в упадок. Это беспокоило правительство, которое вынуждено было тратить огромные деньги на поддержку помещиков.Объективно крепостничество мешало также индустриальной модернизации страны, так как препятствовало складыванию рынка свободной рабочей силы, накоплению капиталов, вложенных в производство, повышению покупательной способности населения и развитию торговли.Необходимость ликвидации крепостного права обуславливалась и тем, что крестьяне открыто протестовали против него. Народное движение не могло не влиять на позицию правительства.Поражение в Крымской войне сыграло роль особо важной политической предпосылки отмены крепостного права, так как оно продемонстрировало отсталость и гнилость социально-политической системы страны. Резко сократился экспорт и импорт товаров. Сложившаяся после Парижского мира новая внешнеполитическая ситуация свидетельствовала об утрате Россией её международного авторитета и грозила потерей влияния в Европе.Таким образом, отмена крепостного права была обусловлена политическими, экономическими, социальными и нравственными предпосылками. Эти предпосылки также обуславливали проведение других немаловажных буржуазных реформ: в области местного управления, суда, образования, финансов, в военном деле.Подготовка реформы началась сразу же после окончания Крымской войны. В 1857 г. был образован Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян», который негласно начал разрабатывать план освобождения крестьян. В Комитет стали поступать различные проекты. Так, польские и литовские дворяне просили освободить крестьян без земли, тверские помещики предлагали освободить крестьян с землей за выкуп.В ноябре 1857 г. Александр II дал указание виленскому и петербургскому губернаторам учредить губернские комитеты для подготовки местных проектов улучшения быта помещичьих крестьян. Таким образом, реформа стала разрабатываться в обстановке гласности. Все проекты подавались в Главный комитет во главе с великим князем Константином Николаевичем.В 1859 г. при Главном комитете были созданы две так называемые Редакционные комиссии для рассмотрения материалов, подготовленных губернскими комитетами, и для составления проекта закона об освобождении крестьян. Фактически обе комиссии слились, сохранив множественное наименование — «Редакционные комиссии». Возглавил комиссию генерал Ростовцев Я.И., который привлек к работе либеральных помещиков и чиновников — Милютина Н.А., Самарина Ю.Ф., Семенова Н.П. и др. Летом 1859 г. проект «Положений о крестьянах» был подготовлен, позже на разных этапах обсуждения он претерпевал изменения и уточнения.При обсуждении проекта реформы помещиками выдвигались разные предложения об условиях освобождения крестьян:· крупные помещики-крепостники предлагали освободить крестьян, сохранив помещичью собственность на землю, а крестьянам разрешить пользоваться землей за барщину и оброк;· среднепоместные дворяне нечерноземной полосы предлагали освободить крестьян с землей, но за огромный выкуп;· дворяне черноземной полосы предлагали освободить крестьян лишь с маленькими наделами, чтобы потом заставить крестьян арендовать землю или батрачить;· помещики-либералы предлагали освободить крестьян с землей, т. е. с пахотными наделами, но остальную часть земли оставить у помещиков;· демократы (Герцен А.И., Чернышевский Н.Г.) считали, что надо освободить крестьян с землей, без выкупа, а Добролюбов Н.А. фактически призывал к революционному решению земельного вопроса.19 февраля 1861 г. в Государственном совете Александр II подписал «Положения о реформе» (они включали в себя 17 законодательных актов) и «Манифест об отмене крепостного права». Эти документы были опубликованы в печати 5 марта 1861 г.