Запишите частное в виде дроби и выделите из получиноц дроби целую и дробную части 43:5
Математика
Запишите частное в виде дроби и выделите из получиноц дроби целую и дробную части 43:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь 43/5 8 целых 3/5
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