Расстояние между черепахами 57 метров.Они поползли одновременно навстречу друг дружке.Одна черепах ползла со скоростью 12 метров в минуту.С какой скоростью ползла вторая черепаха,если они встретились через 3 минуты.

Математика
Расстояние между черепахами 57 метров.Они поползли одновременно навстречу друг дружке.Одна черепах ползла со скоростью 12 метров в минуту.С какой скоростью ползла вторая черепаха,если они встретились через 3 минуты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57:3-12=19-12=7 метров/мин
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