Расстояние между черепахами 57 метров.Они поползли одновременно навстречу друг дружке.Одна черепах ползла со скоростью 12 метров в минуту.С какой скоростью ползла вторая черепаха,если они встретились через 3 минуты.

Математика

Расстояние между черепахами 57 метров.Они поползли одновременно навстречу друг дружке.Одна черепах ползла со скоростью 12 метров в минуту.С какой скоростью ползла вторая черепаха,если они встретились через 3 минуты.

Автор: Гость