Решите уравнение 5x-6+x=2(x-1)

Математика
Решите уравнение 5x-6+x=2(x-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-6+х=2(х-1); 5х-6+х=2х-2; 5х+х-2х=6-2; 4х=4; х=1.
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