Голова -всему венец ! В ней начало и конец, без неё. , сыны и дочки , не прочтете вы ни строчки, составлять в уме слова вам поможет голова. Объяснит вам без запинки в книжке разные картинки .Вам подскажет голова , сколько будет...

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Голова -всему венец ! В ней начало и конец, без неё. , сыны и дочки , не прочтете вы ни строчки, составлять в уме слова вам поможет голова. Объяснит вам без запинки в книжке разные картинки .Вам подскажет голова , сколько будет дважды два. Помогите найти обращение! !!

Автор: Гость