Головоломка со спичками, какую спичку нужно переставить? 5+13-8=15 помогите пожалуйста
Математика
Головоломка со спичками, какую спичку нужно переставить? 5+13-8=15 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Русский язык
Списать,расставить знаки препинания,,подчеркнуть причастные обороты: Простилис?? птицы с уснувшим до весны лесом.Только дрозды увлеченные пиром с...
Математика
Английский язык