Головоломка со спичками, какую спичку нужно переставить? 5+13-8=15 помогите пожалуйста

Математика
Головоломка со спичками, какую спичку нужно переставить? 5+13-8=15 помогите пожалуйста
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