Списать,расставить знаки препинания,,подчеркнуть причастные обороты: Простилис?? птицы с уснувшим до весны лесом.Только дрозды увлеченные пиром снуют по рябине.Возле подгнившего столба одиноко стоящего на перекрестке егерь рис...
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Списать,расставить знаки препинания,,подчеркнуть причастные обороты: Простилис?? птицы с уснувшим до весны лесом.Только дрозды увлеченные пиром снуют по рябине.Возле подгнившего столба одиноко стоящего на перекрестке егерь рисует знаки.Заяц присевший от испуга на просеке ныряет в бурьян.Я знаю поляну всю покрытую буграми "кротовой земли".Сергей наблюдавший эту сцену в бинокль рассказал нам о сойке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простились птицы с уснувшим до весны лесом. Только дрозды, увлеченные пиром, снуют по рябине. Возле подгнившего столба, одиноко стоящего на перекрестке, егерь рисует знаки. Заяц, присевший от испуга на просеке, ныряет в бурьян. Я знаю поляну, всю покрытую буграми " Кротовой земли". Сергей, наблюдавший эту сцену в бинокль, рассказал нам о сойке.
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