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Простились птицы с уснувшим до весны лесом. Только дрозды, увлеченные пиром, снуют по рябине. Возле подгнившего столба, одиноко стоящего на перекрестке, егерь рисует знаки. Заяц, присевший от испуга на просеке, ныряет в бурьян. Я знаю поляну, всю покрытую буграми " Кротовой земли". Сергей, наблюдавший эту сцену в бинокль, рассказал нам о сойке.