0,25=x\0,3; x= помогите!!!??
Физика
0,25=x\0,3; x= помогите!!!??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X= 0,3*0,25=0,075................
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