ВЫБЕРИ СВОИ ЗНАЧКИ ДЛЯ ЧИСЕЛ 1,5,10. ЗАПИШИ ИХ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕ??ИЕ 3+8 14-5 12+6-9 4+9-6

Математика

ВЫБЕРИ СВОИ ЗНАЧКИ ДЛЯ ЧИСЕЛ 1,5,10. ЗАПИШИ ИХ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕ??ИЕ 3+8 14-5 12+6-9 4+9-6

Автор: Гость