ВЫБЕРИ СВОИ ЗНАЧКИ ДЛЯ ЧИСЕЛ 1,5,10. ЗАПИШИ ИХ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕ??ИЕ 3+8 14-5 12+6-9 4+9-6
Математика
ВЫБЕРИ СВОИ ЗНАЧКИ ДЛЯ ЧИСЕЛ 1,5,10. ЗАПИШИ ИХ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ И ВЫЧИСЛИ ИХ ЗНАЧЕ??ИЕ 3+8 14-5 12+6-9 4+9-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+8=** *4-~=9 *2+6-9=9 4+9-6=7 * цифра 1 ~ цифра 5 & цифра 10
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