Горизонтально в сторону солнца это как?
Физика
Горизонтально в сторону солнца это как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грубо говоря это "Лёжа",быть повёрнутым к солнцу.
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