Город ещё только просыпается, но люди уде идут на работу Где тут подлежащие, и ск??зуемое?

Русский язык
Город ещё только просыпается, но люди уде идут на работу Где тут подлежащие, и ск??зуемое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город подлежающие просыпается сказуемое,люди подлежающие идут сказуемое
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