В каком примере неверно указано производящее слово? Выберите вариант ответа: Кож-ан-ый ← кожа Наход-к-а ← наход-ить С-путать ← путать Научн-ость ← научн-ый Холодно ← холод Задание № 3: В каком предложении употреблено сл...

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В каком примере неверно указано производящее слово? Выберите вариант ответа: Кож-ан-ый ← кожа Наход-к-а ← наход-ить С-путать ← путать Научн-ость ← научн-ый Холодно ← холод Задание № 3: В каком предложении употреблено сложное числительное? Выберите вариант ответа: В сорок шесть лет профессор Ломоносов получает чин коллежского советника и место в канцелярии Академии. В декабре тысяча семьсот тридцатого года Михаил Ломоносов уходит из Холмогор вместе с караваном рыбы. Михаил Васильевич Ломоносов прожил более пятидесяти лет. Тридцатилетний Ломоносов возвращается из Германии в Россию. За границей Ломоносов обучался пять лет.

Автор: Гость