Что позволяло Наполеону долгие годы побеждать объединённые силы европейских гос??дарств? Лежали ли в основе этого только военные причины?

Гость: Гость:

Нет,военные причины тут даже в какой-то мере не причём!Сама Европа ,то есть некоторые части Европы,жаждили того,что бы Наполеон правил ими,когда он приходил завоёвывать страны и шёл в страну ,в той которой его любили.Его встречали с цветами и даже аплодесментами. И ответ на первый вопрос.Побеждать,дело в том,что сначала он проходил в государства Европы,где его любили и встречали.Ему не приходилось принимать усилия,а ему просто отдавали власть.В государствах в которых его не любили,было совсем иначе .Он собирал армию тех,кто был к нему не равнодушен,то есть тех государств,которые ему покорились.И шёл на те государство с этой огромной армией.Но,хочу подметить .Наполионавская армия была большая.Ему не приходилось собирать армию покорённых им государств,а если даже приходилось,то он знал,что в том государстве на которое он идёт с большой армией,есть большая защита и они готовы противостоять ему.