Составить предложения со словами: Книголюб, балетоман, балет-сказка, людоед, девочка-дюймовочка, голубоглазый, телосложение, черноволосый

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Составить предложения со словами: Книголюб, балетоман, балет-сказка, людоед, девочка-дюймовочка, голубоглазый, телосложение, черноволосый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все одноклассники меня называют книголюбом.Мой друг часто ходит на балет,поэтому я его называю балетоман.Сегодня я побывал на балете-сказка.В мультфильме показали ужасного людоеда.Вышел мультфильм про девочку-дюймовочку.Мне подарили голубоглазого котенка.У моего друга спортивное телосложение.К нам в класс пришел новенький черноволосый мальчик. Надеюсь мой ответ Вам помог.Сделайте его лучшим.Удачи в учебе)
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