Составить предложения со словами: Книголюб, балетоман, балет-сказка, людоед, девочка-дюймовочка, голубоглазый, телосложение, черноволосый

Гость: Гость:

Все одноклассники меня называют книголюбом.Мой друг часто ходит на балет,поэтому я его называю балетоман.Сегодня я побывал на балете-сказка.В мультфильме показали ужасного людоеда.Вышел мультфильм про девочку-дюймовочку.Мне подарили голубоглазого котенка.У моего друга спортивное телосложение.К нам в класс пришел новенький черноволосый мальчик. Надеюсь мой ответ Вам помог.Сделайте его лучшим.Удачи в учебе)