Что такое биологическое равновесие в аквариуме и как оно поддерживается?
Окружающий мир
Что такое биологическое равновесие в аквариуме и как оно поддерживается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под биологическим равновесием понимают состояние аква-системы, при котором в результате биологических и химических реакций продукты жизнедеятельности и пищевые остатки успевают разложиться и усвоиться, не вызывая отрицательной реакции живых гидробионтов (рыб, растений, моллюсков).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Информатика
Вы организовываете производство печенья. Каждый день вы можете посвятить или пок??пке новой духовки, или производству печенья. Первая духовка, ко...
Информатика