Что такое биологическое равновесие в аквариуме и как оно поддерживается?

Окружающий мир
Что такое биологическое равновесие в аквариуме и как оно поддерживается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под биологическим равновесием понимают состояние аква-системы, при котором в результате биологических и хи­мических реакций продукты жизнедеятельности и пищевые остатки успевают разложиться и усвоиться, не вызывая отрицательной реакции живых гидробионтов (рыб, растений, моллюсков).
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