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Вынести за скобки общий множитель 12х-6у
Алгебра
Вынести за скобки общий множитель 12х-6у
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Решение 6(2х-у).....
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