При каких значениях параметра р уравнение имеет один корень (р+2)х^2 + (р+2)х + 2 = 0

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Квадратное уравнение может иметь один корень в двух случаях:или старший коэффициент (при х^2) равен 0, или D (дискриминант) равен 0.Рассмотрим оба случая:1) р-1=0 =>, р=12) D=(р-1)^2+4*(р-1)D=р^2-2р+1+4р-4D=p^2+2p-3D=0 =>p^2+2p-3=0(p+3)(p-1)=0 =>p=-3 или p=1 (совпадает с 1 случаем).Ответ: при р=1 и р=-3.