15 БАЛЛОВ! Придумайте 5 вопросов на тему деление ( не примеры ) Заранее спасибо

Математика
15 БАЛЛОВ! Придумайте 5 вопросов на тему деление ( не примеры ) Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на какое число нельзя делить? 2) какое число получается при делении любого числа на 1? 3) какое действие нужно сделать, чтобы проверить правильность полученного ответа от деления? 4) можно ли делить на отрицательные числа? 5) что получится при делении отрицательного числа на отрицательное?
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