Почему человек , идущий на лыжах не проваливается в снег?
Физика
Почему человек , идущий на лыжах не проваливается в снег?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что давление меньше. давление равно сила (вес человека) поделить на площадь. Площадь лыж больше чем у стоп человека, вот и давление на снег меньше, вот и не проваливается.
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