Кто из французских ученых впервые ввел в физику понятие электрический ток
Физика
Кто из французских ученых впервые ввел в физику понятие электрический ток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андре-Мари Ампер.....
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