У взрослых лягушек нет органов: 1. Обоняния 2. Боковой линии 3. Слуха 4. Зрения Заранее спасибо... Надеюсь на понимание завтра МЦКАО!!!!!

Биология

У взрослых лягушек нет органов: 1. Обоняния 2. Боковой линии 3. Слуха 4. Зрения Заранее спасибо... Надеюсь на понимание завтра МЦКАО!!!!!

Автор: Гость