План презентации "значение моллюсков в природе и жизни человека"

Гость: Гость:

Разнообразие и многочисленность различных видов моллюсков привела к их приспособлению к различным условиям среды, образу жизни. Следовательно, их роль в природе различна.Многие животные питаются моллюсками. Например, сухопутных едят жабы, пресноводных — рыбы, водоплавающие птицы. В море головоногие моллюски служат пищей для водных млекопитающих (тюленей), а также многих рыб.Велико значение двустворчатых моллюсков в очищении водоемов от органических загрязнений. Они фильтруют воду, питаясь отцеженной органикой.Раковины моллюсков участвуют в образовании осадочных пород.Люди также едят многих представителей моллюсков. Это мидии, морские гребешки, устрицы, кальмары и осьминоги. Чтобы увеличить производство двустворчатых моллюсков, их не добывают, а выращивают на специальных морских фермах.У морских жемчужниц между раковиной и мантией образуется жемчуг. С древних времен человек его добывал. Однако в настоящее время по-большей части жемчужниц и жемчуг в них выращивают искусственно. В моллюск закладывается инородное тело, вокруг которого в течение нескольких лет образуется жемчуг.Вред сельскому хозяйству наносят слизни, которые повреждают посевы, картофель, капусту и другое), виноградная улитка вредит виноградники.Некоторые улитки являются промежуточными хозяевами для плоских червей, которые паразитируют в теле человека и животных.