Пожалуйста помогите! Даю последние Баллы! Сочинение про рассказ конь с розовой гр??вой очень нужно

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Пожалуйста помогите! Даю последние Баллы! Сочинение про рассказ конь с розовой гр??вой очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В произведении Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой» рассказывается о некоторых моментах из жизни маленького мальчика. Однажды бабушка отправит его в лес собирать ягоду — землянику, пообещав отблагодарить за это чудесным пряником, который сделан в виде коня с розовой гривой. Главный герой, учитывая его полуголодное детство, только и мечтал о такой радости. Поэтому он быстро собрался и отправился за ягодой со своими друзьями .
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