Якої висоти водяний стовп зрівноважить водяний тиск 500 мм. рт. ст?

Гость: Гость:

Тут нужно решить пропорцию. Высота водяного столба разделить на высоту ртутного столба равно плотность ртути разделить на плотность воды. Получаем формулу: H воды = H ртути * ro(ртути) / ro(воды) = 500 * 13600 / 1000 = 6800 мм, или если в метрах, то 6,8 метра. -- это ответ. Такой водяной столб уравновесит давление 500 мм.рт.ст (если так формулируется задача).