Помогите решить задачу по информатике Александр, Борис, Виктор и Григорий – друзья. Один из них – врач, другой – журналист, третий – спортсмен, а четвёртый – строитель. Журналист написал статьи об Александре и Григории. Спортсм...
Информатика
Помогите решить задачу по информатике Александр, Борис, Виктор и Григорий – друзья. Один из них – врач, другой – журналист, третий – спортсмен, а четвёртый – строитель. Журналист написал статьи об Александре и Григории. Спортсмен и журналист вместе с Борисом ходили в поход. Александр и Борис были на приёме у врача. У кого какая профессия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр-спортсмен Борис-строитель Виктор-журналист Григорий-врач
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