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Городской парк осенью план
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Городской парк осенью план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Начало осени 2.Красочный ковер 3.Игры и веселье
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