Срочно!!!!!!!!!!Катер по течению за 4 ч. проплыл такое же расстояние, которое проплывает за 5 ч. против течения. Скорость течения реки равна 2 км/ч. Вычисли скорость катера в стоячей воде.
Алгебра
Срочно!!!!!!!!!!Катер по течению за 4 ч. проплыл такое же расстояние, которое проплывает за 5 ч. против течения. Скорость течения реки равна 2 км/ч. Вычисли скорость катера в стоячей воде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм/ч скорость в стоячей воде х+2км/ч скорость по течению х-2км/ч скорость против течения 5(х-2)=4(х+2) 5х-10=4х+8 5х-4х=8+10 х=18км/ч
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