Помогите пожалуйста не могу решить заранее спасибо

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Помогите пожалуйста не могу решить заранее спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
1В, 2С, 4А, 5В, 6В, 7А, 8Д, 10Д, 11 Е, 2В
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