Образ Светланы из Жуковского 50 слов

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Этот образ – попытка Жуковского создать идеальный русский характер, нарисовать «русскую душу». Отличительные черты этого характера – чистота, кротость, покорность судьбе, верность, нежность и светлая грусть. Чтобы подчеркнуть «русскость» образа героини, Жуковский использует фольклорные (песенные и сказочные) мотивы. С. гадает у зеркала на Крещенье о своем возлюбленном. Появляется ее жених, который зовет С. за собой. Он сажает девушку в сани, и они мчатся по снежной степи. Герои проезжают мимо церкви, в которой кого-то отпевают. Наконец сани подъезжают к хижине. Жених С. исчезает. Девушка входит в дом и видит гроб. Из него встает мертвец и тянет к ней руки. Но С. спасает чудесный голубок, закрывший ее крыльями от призрака. В этой птице девушка узнает своего любимого и – просыпается. В финале поэмы появляется жених С. Герои играют свадьбу. Главное в произведении – описать поведение С. и дать характеристику ее характеру. С. не ропщет на судьбу, которая уготовала ей страшные испытания, чтобы проверить веру героини. Но девушка набожна и безропотна: она молит ангела-утешителя лишь утолить ее печаль. Светлая душа С. оказывается сильнее ночного мрака. Злые силы не властны погубить душу героини. Само имя героини задает в балладе тему света, противостоящего тьме и побеждающего ее. Таким образом, в финале неумолимый Рок уступает место благому Провидению. Вера и любовь С. вознаграждаются