Запишите в виде десятичной дроби четыре значение х ,при которых верно неравенство:1,008 больше х больше 1 ,009
Математика
Запишите в виде десятичной дроби четыре значение х ,при которых верно неравенство:1,008 больше х больше 1 ,009
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20009 Это точно правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна сторона треугольника равна 4 сантиметра, а другая на 5 сантиметров больше ее. ??ретья сторона на 2 сантиметра меньше чем вторая. Найди перимет...
Українська мова