Запишите в виде десятичной дроби четыре значение х ,при которых верно неравенство:1,008 больше х больше 1 ,009

Математика
Запишите в виде десятичной дроби четыре значение х ,при которых верно неравенство:1,008 больше х больше 1 ,009
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20009 Это точно правильный ответ
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