Напишіть твір роздуми з теми,,Людина—коваль свого щастя"
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Напишіть твір роздуми з теми,,Людина—коваль свого щастя"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, дійсно, адже саме від діяльності людини залежить його майбутнє, його становище у світі, в суспільстві. Саме від інтелекту, розуму і праці людини залежить діяльність, яка буде визначати його подальшу долю, а отже, і щастя. Життя — це велика наука, яка, як я вважаю, не менш важлива, ніж всі інші. І якщо не засвоїти основні моменти і золоті правила життя, то зіткнення з проблемами дуже серйозно може вплинути на подальше існування людини, а отже, на його щастя. Це зіткнення може призвести до фатальної, невиправної помилки, повністю порушує і, можливо, руйнує людину, наслідки можуть бути самими незворотними.
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