60356 + t = 782 решите пж

Математика
60356 + t = 782 решите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60356 -782=59574,вот так вот вроде
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