Мы шли через лес к озёрам. По сторонам дороги росли колосистые травы,лиловые колокольчики. В кустах шиповника гудели пчёлы с золотыми полосками на спине. Вдали блеснуло озеро. К ночи мы поставили палатки в зарослях камыша около...

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Мы шли через лес к озёрам. По сторонам дороги росли колосистые травы,лиловые колокольчики. В кустах шиповника гудели пчёлы с золотыми полосками на спине. Вдали блеснуло озеро. К ночи мы поставили палатки в зарослях камыша около кучи хвороста. В воздухе бесшумно летали летучие мыши. Тянуло сыростью. На рассвете мы выехали ловить рыбу. На поверхности озера было много жёлтых кувшинок. Вдруг у борта лодки хлестнула хвостом гигантская щука. Лодка закачалась. Мы стали грести к берегу. Рыба шла рядом с лодкой. Нужно выписать существительные,определить падеж,объяснить правописание безударных окончаний.

Автор: Гость