Помогите сделать хотябы 1 номер номер 338, 340 и 344
Математика
Помогите сделать хотябы 1 номер номер 338, 340 и 344
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 340 1) 0,8* 7/12= 8/10*7/12= 2/10*7/3= 14/30= 7/15 2)8/27*0,75= 8/27*75/100= 2/27*75/25=2/27*15/5= 2/27*3/1= 2/9*1/1= 2/9 3)1,5*1/6= 15/10*1/6= 15/60= 3/12= 1/4 4)2 1/7* 2,8= 15/7*28/10= 3/7*28/2= 3/1*4/2= 12/2= 6
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