Что из перечисленного включается в ВНП? а) цена нового велосипеда, хранящегося на складе предприятия; б) стипендия студента дневного отделения; в) цена подержанного холодильника, купленного по объявлению; г) оценка теплицы,...
Обществознание
Что из перечисленного включается в ВНП? а) цена нового велосипеда, хранящегося на складе предприятия; б) стипендия студента дневного отделения; в) цена подержанного холодильника, купленного по объявлению; г) оценка теплицы, построенной своими силами на садовом участке во время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) стипендия студента дневного отделения
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