Корень суфикс и окончание слова шуршат
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Корень суфикс и окончание слова шуршат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шуршатшурш-кореньат-окончаниешурш-основа
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