Даю 25 баллов помогите срочно табличка по элегии море образ моря и чувства челов??ка
Литература
Даю 25 баллов помогите срочно табличка по элегии море образ моря и чувства челов??ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихотворении изменяется и развивается только образ моря. Глазами лирического героя мы с высоты наблюдаем его движение.Движение моря сходно с необратимостью человеческой жизни. Поэтому сквозь призму центрального образа элегии лирический герой говорит о собственных переживаниях и чувствах. Для того чтобы как можно ярче показать постоянное движение моря, Жуковский использует множество глаголов. Почти в каждой строке стихотворения лирический герой описывает изменения моря: море дышит, наполнено «сметенной любовью» и «тревожною думой». С самого начала элегии Жуковский даёт нам понять, что у моря есть душа. Дух, по Жуковскому, - основа жизни. Динамика развития образа моря происходит в противопоставлении статичному небу.
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