Автомобиль первую часть пути (30км)прошел со средней скоростью 15м/с.Остальные 40км он прошел за 1ч.С какой скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Физика

Автомобиль первую часть пути (30км)прошел со средней скоростью 15м/с.Остальные 40км он прошел за 1ч.С какой скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Автор: Гость