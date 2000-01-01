Автомобиль первую часть пути (30км)прошел со средней скоростью 15м/с.Остальные 40км он прошел за 1ч.С какой скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Физика
Автомобиль первую часть пути (30км)прошел со средней скоростью 15м/с.Остальные 40км он прошел за 1ч.С какой скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложем все части пути : S=30+40=70км Найдём t1= s÷v=30000м÷15м/с=2000с Затем найдём v2=s÷t2=40000м÷3600с=11.1м/с 《V》=Sвесь÷t общее=70000м÷5600с=12.5м/с
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