Буквы мягких согласных звуков в слове машинист
Русский язык
Буквы мягких согласных звуков в слове машинист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М - твердая, т.к. рядом стоит буква А Ш - мягкая, т.к. рядом стоит буквы И Н - мягкая, т.к. рядом стоит буква И С - твердая, нет гласной Т- твердая, нет гласной буквы И,Е,Ю,Я,Э,Ь - они придают мягкость гласным
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