Буквы мягких согласных звуков в слове машинист

Гость: Гость:

М - твердая, т.к. рядом стоит буква А Ш - мягкая, т.к. рядом стоит буквы И Н - мягкая, т.к. рядом стоит буква И С - твердая, нет гласной Т- твердая, нет гласной буквы И,Е,Ю,Я,Э,Ь - они придают мягкость гласным