Гости разделились на 2 команды. Команда мальчиков 6 человек, команда девочек 9 человек. каждый гость придумал одинаковое количество конкурсов. Команда мальчиков придумала на 12 меньше. Сколько заданий придумали девочки.

Математика

Гости разделились на 2 команды. Команда мальчиков 6 человек, команда девочек 9 человек. каждый гость придумал одинаковое количество конкурсов. Команда мальчиков придумала на 12 меньше. Сколько заданий придумали девочки.

Автор: Гость