Гости разделились на 2 команды. Команда мальчиков 6 человек, команда девочек 9 человек. каждый гость придумал одинаковое количество конкурсов. Команда мальчиков придумала на 12 меньше. Сколько заданий придумали девочки.
Математика
Гости разделились на 2 команды. Команда мальчиков 6 человек, команда девочек 9 человек. каждый гость придумал одинаковое количество конкурсов. Команда мальчиков придумала на 12 меньше. Сколько заданий придумали девочки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - конкурсов придумал каждый гость. получается, что мальчики придумали 6*x, а девочки придумали 9*x заданий. т.к. команда мальчиков придумала на 12 конкурсов меньше, то получается: 9*х - 6*х = 12 3*х = 12 х = 4 (конкурса придумал каждый гость) 9*х = 9*4 = 36 (конкурсов придумали девочки) ответ: 36 конкурсов
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