Два пешехода отправились одновременно навстречу друг другу из пунктов М и N , расстояние между которыми 38 км. Через 4 ч расстояние между ними сократилось до 2 км, а еще через 3 ч первому пешеходу осталось пройти до пункта N на...

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v1 - скорость первого пешехода, который вышел из пункта М v2 - скорость второго пешехода, который вышел из пункта N через 4 часа расстояние между ними сократилось до 2 км., т.е. 4*v1+4*v2 = 38-2 еще через 3 ч. первому пешеходу осталось пройти до пункта N на 7 км меньше, чем второму до M, т.е. 7*v1 = 7*v2+7 v1 = v2 + 1 подставляем в первое уравнение 4*v2 + 4 + 4*v2 = 36 8*v2 = 32 v2 = 4 тогда v1 = 5 Ответ: 5 км/ч скорость первого пешехода, 4 км/ч скорость второго пешехода