102k-4k=1960
Математика
102k-4k=1960
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102k-4k=1960 98k=1960 k=20
Гость:
98k=1960 k=1960 : 98 k=20 Ответ: k=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Математика
За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в ...
Математика
в трёх составах 120 товарных вагонов. в первом и во втором составах вместе 77 вагонов,а во втором и третьем 70 вагонов скоько вагонов в каждом сост...