102k-4k=1960

Математика
102k-4k=1960
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102k-4k=1960 98k=1960 k=20
Гость:
98k=1960 k=1960 : 98 k=20 Ответ: k=20
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