Напишите выражение по следующей программе вычисления: Умножить 271 на 49. разделить 1001 на 13.
Алгебра
Напишите выражение по следующей программе вычисления: Умножить 271 на 49. разделить 1001 на 13.
Ответ(ы) на вопрос:
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271*49 = 13279 1001 / 13 = 7*11*13 / 13 = 77
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