Напишите выражение по следующей программе вычисления: Умножить 271 на 49. разделить 1001 на 13.

Алгебра
Напишите выражение по следующей программе вычисления: Умножить 271 на 49. разделить 1001 на 13.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
271*49 = 13279 1001 / 13 = 7*11*13 / 13 = 77
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в ...
Ответить
Математика
в трёх составах 120 товарных вагонов. в первом и во втором составах вместе 77 вагонов,а во втором и третьем 70 вагонов скоько вагонов в каждом сост...
Ответить
Математика
в трех составах120 тврных вагонов.В первом и во втром составх вместе 77 вагонов во втоом и третьем 70 вагонов.Сколько вагонов в каждом составе?
Ответить
Математика
За 2/9 киллограмм конфет заплатили 30 рублей. Сколько стоит киллограмм этих конфет?
Ответить
Физика
поглаживая в темноте кошку сухой ладонью, можно заметить небольшие искорки, возникающие между рукой и шерстью. что происходит?
Ответить