поглаживая в темноте кошку сухой ладонью, можно заметить небольшие искорки, возникающие между рукой и шерстью. что происходит?

Физика
поглаживая в темноте кошку сухой ладонью, можно заметить небольшие искорки, возникающие между рукой и шерстью. что происходит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При поглаживании кошки происходит электризация руки с последующим проявлением искорок
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