Упростить BC+EK+DE+AB+CD
Геометрия
Упростить BC+EK+DE+AB+CD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если это векторы: BC+CD=BD DE+EK=DK BD+DK=BK AB+BK=AK ответ: AK
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