Упростить BC+EK+DE+AB+CD

Геометрия
Упростить BC+EK+DE+AB+CD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если это векторы: BC+CD=BD                             DE+EK=DK                             BD+DK=BK                             AB+BK=AK ответ: AK 
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