В состав клея входит 11 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе. Сколько получится клея, если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?

Математика
В состав клея входит 11 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе. Сколько получится клея, если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода: 11х нашатырн: 5х казе: 4х 11х-5х=60 6х=60 х=10 клей: 11х+5х+4х=20х=20*10=200
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