В состав клея входит 11 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе. Сколько получится клея, если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?

Математика

В состав клея входит 11 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе. Сколько получится клея, если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше,чем воды?

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