визначте масу тла,яке під дією сили 60 мН набуває прискорення 10см/с2

Гость: Гость:

дано:F=60 мН,a=1о см/c 2,найти массу.По второму закону Ньютона сила равна произведению массы на ускорение,следовательно массу найдем,разделив силу на ускорение,при этом не забудем перевести ускорение в систему интернациональную-10 см/c 2==0,1 м /c 2 .Силу тоже переводим в систему интернациональную -60м Н=0,06 н.Получаем-0,06Н разделить на 0,1 м /c2=0,6кг.Ответ:масса=0,6 кг.