В магазин и в ларёк отправили несколько одинаковых машин с овощами.Магазин получил 24т овощей, а в ларек в 3 раза меньше.сколько всего машин отвозили овощи, если в ларек отправили 2 машины?
Математика
В магазин и в ларёк отправили несколько одинаковых машин с овощами.Магазин получил 24т овощей, а в ларек в 3 раза меньше.сколько всего машин отвозили овощи, если в ларек отправили 2 машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в магазин отправили 24 т овощей,значит в ларек 24:3=8т овощей.зная,что в ларек отправили 2 машины,можно узнать,сколько т в одной машине 8:2=4т. 24:4=6 машин отправили в магазин.6+2=8 машин отвозили овощи.
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