В магазин и в ларёк отправили несколько одинаковых машин с овощами.Магазин получил 24т овощей, а в ларек в 3 раза меньше.сколько всего машин отвозили овощи, если в ларек отправили 2 машины?

Математика

В магазин и в ларёк отправили несколько одинаковых машин с овощами.Магазин получил 24т овощей, а в ларек в 3 раза меньше.сколько всего машин отвозили овощи, если в ларек отправили 2 машины?

Автор: Гость